В научной сфере Кыргызстана преобладает численность женщин

Об этом сообщает Нацстатком.
В Кыргызстане гендерное соотношение научных деятелей складывается в пользу женщин, составляя 60% от общего числа исследователей и разработчиков. Об этом сообщает Нацстатком. Ведомство опубликовало интересные факты о научной жизни республики, приурочив их ко Дню науки в Кыргызстане.
В общей численности научных работников около 78% составляют специалисты-исследователи, 41% из которых - доктора и кандидаты наук.
Численность аспирантов в 2021 году составила 2,4 тыс. человек, наибольшая доля из которых пришлось на медицинские (18%), педагогические (13%), экономические (10%) и юридические (10%) отрасли науки. Доля женщин в общей численности аспирантов составила около 59%. Численность докторантов составила 210 человек, 65% из которых женщины.
В прошлом году выпущено 577 аспирантов. Наибольшая их доля пришлась на медицинские (18%), юридические (11%) и технические (10%) отрасли науки.
Также незначительное преобладание женщин наблюдается в Академии наук, где годом ранее научную деятельность осуществляли 1 тыс. 303 работника, из которых 126 - доктора наук и 277 человек - кандидаты наук. В общей численности работников 51% составили женщины.
Расходы государственного бюджета на научные исследования и разработки в 2021 году составили 755 млн. сомов, и по сравнению с 2017 годом уменьшились на 4,5%.
В 2021 году по республике насчитывалось 72 научные организации, из которых на долю сектора высшего образования пришлось 35%, а академического сектора - 30%. В общем объеме выполненных в 2021 году научно-технических работ, наибольшее их количество (более 71%) пришлось на организации академического сектора.
Выполнением научных исследований и разработок, включая научно-педагогических работников высших профессиональных учебных заведений, было занято более 7 тыс. человек.
Возможность специалистам различных отраслей экономики республики повысить уровень образования, научной и педагогической квалификации на базе высшего профессионального образования предоставляют аспирантуры и докторантуры.
Добавим, День науки Кыргызстана с 2002 года отмечается в ноябре. Становление кыргызской науки началось в 1943 году, когда, несмотря на все трудности военного времени, был организован Киргизский филиал академии наук СССР.
В декабре 1954 года в городе Фрунзе, на базе филиала была образована Академия наук Киргизской ССР. Численность научных работников академии в тот период составляла 203 человека, из которых 12 являлись докторами наук, а 83 человека - кандидатами наук.
В 1993 году Академия наук Киргизской Pecпублики преобразована в Национальную академию наук Кыргызской Республики с приданием ей статуса высшего государственного научного учреждения.
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