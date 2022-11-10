Дети мерзнут. В некоторых школах и детсадах Бишкека нет отопления

В мэрии Бишкека прокомментировали ситуацию с отсутствием отопления в ряде образовательных учреждений столицы.

По их данным, при запуске системы отопления в образовательных организациях произошли аварийные ситуации.

«Подача тепла в данные организации была прекращена. Так, отопление отсутствует в школах №65 и 39, а также в детсадах №173 и 75. В настоящее время управлением капитального строительства в оперативном порядке в соответствии с законодательством проведены тендерные торги и заключены договора с подрядными организациями. Вопрос на контроле руководства муниципалитета», - говорится в сообщении.

Уточняется, что до устранения неполадок школа №65 переведена на онлайн-обучение.

Напомним, ранее в средства массовой информации обратились родители учеников школы №39 с жалобой на то, что в школе нет отопления и они вынуждены относить обогреватели в школу.

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