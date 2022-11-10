В Минобразования выявили коррупцию при зачислении в КРСУ. Есть задержанные

Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.
ГКНБ выявил коррупционную схему в Министерстве образовании и науки, связанную с зачислением абитуриентов в Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б. Н. Ельцина (КРСУ). Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.
"Установлено, что должностными лицами министерства и КРСУ на протяжении нескольких лет было организовано незаконное зачисление студентов на бюджетные места в обход действующих правил отбора и зачисления абитуриентов в вузы Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.
В ГКНБ уточнили, что, согласно межправительственному соглашению между Кыргызстаном и Россией, ежегодно на грантовые места КРСУ было предусмотрено зачисление 50 студентов из числа граждан РФ, обучение которых оплачивалось из государственного бюджета КР.
"Однако ответственные должностные лица министерства и КРСУ за денежное вознаграждение зачисляли на данные места абитуриентов из числа граждан Кыргызской Республики с низкими балами общереспубликанского тестирования", - пояснили в госкомитете.
В результате следственных мероприятий по уголовному делу задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ бывший начальник управления высшего, среднего и послевузовского образования МОиН А. Г. М. и ответственный секретарь приемной комиссии КРСУ Л. Т. М., сказано в сообщении.
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