Эрдоган вручил диплом милиционеру из Кыргызстана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил диплом и свидетельство об успешном окончании учебы лейтенанту милиции Акынали уулу Адилету.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как уточняется, Акынали уулу проходил обучение в центре подготовки офицеров полиции на базе турецкой Полицейской академии в Анкаре в 2021/22 учебном году. Он обучался на кафедре управления и стратегии безопасности, окончил курс "Начальная подготовка и подготовка руководителей".

1 ноября Реджеп Тайип Эрдоган вручил диплом и свидетельство об успешном окончании милиционеру из Кыргызстана. В мероприятии также приняли участие министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу и начальник Полицейской академии Чолак Йылмаз, говорится в сообщении.

В МВД рассказали, что Адилет родился в 1999 году в Баткенском районе Баткенской области. Работал инспектором по работе с несовершеннолетними в Баткенском РОВД.



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