Эрдоган вручил диплом милиционеру из Кыргызстана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил диплом и свидетельство об успешном окончании учебы лейтенанту милиции Акынали уулу Адилету.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Как уточняется, Акынали уулу проходил обучение в центре подготовки офицеров полиции на базе турецкой Полицейской академии в Анкаре в 2021/22 учебном году. Он обучался на кафедре управления и стратегии безопасности, окончил курс "Начальная подготовка и подготовка руководителей".
1 ноября Реджеп Тайип Эрдоган вручил диплом и свидетельство об успешном окончании милиционеру из Кыргызстана. В мероприятии также приняли участие министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу и начальник Полицейской академии Чолак Йылмаз, говорится в сообщении.
В МВД рассказали, что Адилет родился в 1999 году в Баткенском районе Баткенской области. Работал инспектором по работе с несовершеннолетними в Баткенском РОВД.
URL: https://kaktus.media/470369
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!