Горячее питание и медпомощь. Для бездомных открыли временный приют в Бишкеке

В Свердловском районе Бишкека открыт временный приют для лиц без определенного места жительства.
Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Как уточняется, для оказания минимальных социальных услуг бездомным акимиат организовал приют на 40 мест. Он расположен на территории бывшего комбината благоустройства по адресу: ул. Фере, 34а.
В помещении проведены косметический ремонт, остекление, ремонт систем электроснабжения, кроватей и топчанов. Приобретены постельные принадлежности.
В приют нуждающиеся могут прийти сами либо их доставляют сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой помощи. Постояльцам предоставляют одноразовое горячее питание, систематически оказывают необходимую медицинскую помощь, говорится в сообщении.
Горожан, увидевших бездомных, которым нужна помощь, просят звонить в милицию - 102 и скорую помощь - 103.
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