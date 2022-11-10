В Бишкеке одну из школ перевели на онлайн-обучение

В школе №65 учеников перевели на онлайн-обучение.
Об этом Kaktus.media сообщили родители учеников.
В управлении образования информацию подтвердили: "Недавно там произошел прорыв теплотрассы. В мэрии уже выделили средства на ремонт, определен объем работы, объявлен тендер. Вскоре состоится вскрытие заявок, после чего начнутся ремонтные работы. Пока учебный процесс будет проходить в онлайн-режиме".
В мэрии Бишкека подтвердили информацию об авариях и прекращении подачи тепла также в сш №39 и детсадах №№173 и 75. "При запуске системы отопления в образовательных организациях произошли аварийные ситуации. Подача тепла в данные организации была прекращена", - говорится в сообщении пресс-службы.
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