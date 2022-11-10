В Бишкеке появится парк Дружбы Кыргызстана и Южной Кореи

В столице появится сквер Дружбы Кыргызстана и Южной Кореи.

Об этом стало известно на очередной сессии Бишкекского городского кенеша.

На заседании выступил посол Республики Корея в Кыргызстане Ли Вон Джэ. Он напомнил, что в этом году отмечается 30-летие установления дипотношений между двумя странами. «В течение всего этого периода и нынешнего года было проведено большое количество культурно-гуманитарных мероприятий. И было бы здорово завершить этот год значимым событием — переименованием сквера «Физкультурный» в парк Дружбы между Кыргызской Республикой и Республикой Корея», — сказал он.

Во время обсуждения вопроса депутат Казыбек Эргешов поинтересовался, будет ли вкладываться Корея в благоустройство зеленой зоны. «Там растут в основном дубы, летом они желтеют. Там ирригационная система отсутствует» — сказал он.

Председатель БГК Куванычбек Конгантиев отметил, что сейчас стоит вопрос переименования. По его словам, ранее корейская сторона уже вложила около $20 тысяч в сквер.

В итоге депутаты одобрили проект постановления о наименовании парка.

Отметим, ранее сообщалось, что парк не имел официального наименования, а «Физкультурным» его называли из-за близкого расположения к зданию КГАФКиС.



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