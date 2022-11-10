Помощь Баткену. Дома для пострадавших должны быть построены до конца года

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев посетил села Баткенской области, пострадавшие в ходе вооруженного конфликта с Таджикистаном.

Подробности сообщает пресс-служба парламента.

По ее данным, сначала спикер побывал в сельском округе Ак-Сай Баткенского района, пострадавшем в результате приграничного конфликта, и ознакомился с ходом восстановительных работ в селе Капчыгай.

Дома в этом селе разрушены вследствие вооруженного нападения Таджикистана. Заложены фундаменты 40 жилищ, возведены стены 20 домов, строительные работы продолжаются. Однако местные жители обеспокоены медленным темпом строительства.

Восстановительные работы ведутся в селе Достук Кара-Бакского айыльного округа. Здесь продолжается строительство 58 домов и социальных объектов.

В целом в обоих селах запланированы строительство необходимых объектов социальной инфраструктуры, реконструкция дорог, систем водоснабжения и уличного освещения.

На встрече с местными жителями Нурланбек Шакиев отметил, что, несмотря на предоставленную кабинетом министров информацию, он приехал, чтобы на месте ознакомиться с проводимыми работами.

Он также сообщил, что Жогорку Кенеш оперативно рассматривает все вопросы, касающиеся Баткенской области. «Учитывая поручение главы государства, до конца года необходимо завершить строительные работы. Особое внимание должно быть уделено качеству строительства, восстановлению социальных объектов», — сказал спикер ЖК.

В свою очередь представитель Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства отметил, что дома строятся по современному проекту. А глава Баткенской районной государственной администрации — аким Учкунбек Жоробаев проинформировал, что из выделенных на развитие области 500 миллионов сомов Баткенскому району досталось 125 миллионов, добавив, что сейчас эти средства осваиваются, проводятся соответствующие работы.

После этого депутаты посетили погранзаставу «Достук».

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 206 человек, погибли 63. В Баткенской области ввели режим ЧС.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.



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