Другим тоже достается. Пресс-секретарь президента о развитии сел

С октября 2020 года по 1 октября 2022-го со стороны Госстроя за счет средств республиканского бюджета завершены строительство и капитальный ремонт 193 объектов
Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев написал на своей странице в Facebook, что развиваются, и активно, не только родовые села президента Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.
По его словам, с октября 2020 года по 1 октября 2022-го со стороны Госстроя за счет средств республиканского бюджета завершены строительство и капитальный ремонт 193 объектов на сумму 6 миллиардов 172,1 миллиона сомов.
Из них:
99 школ;
25 детских садов;
16 объектов здравоохранения;
6 объектов культуры;
5 спортивных комплексов;
30 объектов водоснабжения (для обеспечения населения чистой питьевой водой);
12 других объектов (административные здания, стационарный транспортный пункт пропуска и так далее).
В разрезе регионов:
Чуйская область — 22 объекта;
Баткенская область — 46 объектов;
Джалал-Абадская область — 27 объектов;
Иссык-Кульская область — 18 объектов;
Нарынская область — 18 объектов;
Ошская область — 47 объектов;
Таласская область — 15 объектов.
«Кроме того, за счет других источников финансирования (благотворительные фонды, областные фонды развития, донорские средства. — Прим. 24.kg) по стране за указанный период завершено строительство 130 социальных объектов», — уточнил Эрбол Султанбаев.
Напомним, ранее сообщалось, что в микрорайоне «Жениш» города Джалал-Абада на средства председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева заасфальтирована дорога внутреннего значения.
Местные жители назвали улицу в честь его отца Кыдырши Ташиева еще до ремонта.
Камчыбек Ташиев из своих средств отремонтировал улицу в своем родовом селе Барпы. Глава спецслужб лично участвовал в открытии обеих улиц.
Ссылка: https://24.kg/vlast/250199/
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