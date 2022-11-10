Другим тоже достается. Пресс-секретарь президента о развитии сел

С октября 2020 года по 1 октября 2022-го со стороны Госстроя за счет средств республиканского бюджета завершены строительство и капитальный ремонт 193 объектов



Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев написал на своей странице в Facebook, что развиваются, и активно, не только родовые села президента Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

По его словам, с октября 2020 года по 1 октября 2022-го со стороны Госстроя за счет средств республиканского бюджета завершены строительство и капитальный ремонт 193 объектов на сумму 6 миллиардов 172,1 миллиона сомов.

Из них:

99 школ;

25 детских садов;

16 объектов здравоохранения;

6 объектов культуры;

5 спортивных комплексов;

30 объектов водоснабжения (для обеспечения населения чистой питьевой водой);

12 других объектов (административные здания, стационарный транспортный пункт пропуска и так далее).

В разрезе регионов:

Чуйская область — 22 объекта;

Баткенская область — 46 объектов;

Джалал-Абадская область — 27 объектов;

Иссык-Кульская область — 18 объектов;

Нарынская область — 18 объектов;

Ошская область — 47 объектов;

Таласская область — 15 объектов.

«Кроме того, за счет других источников финансирования (благотворительные фонды, областные фонды развития, донорские средства. — Прим. 24.kg) по стране за указанный период завершено строительство 130 социальных объектов», — уточнил Эрбол Султанбаев.

Напомним, ранее сообщалось, что в микрорайоне «Жениш» города Джалал-Абада на средства председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева заасфальтирована дорога внутреннего значения.

Местные жители назвали улицу в честь его отца Кыдырши Ташиева еще до ремонта.

Камчыбек Ташиев из своих средств отремонтировал улицу в своем родовом селе Барпы. Глава спецслужб лично участвовал в открытии обеих улиц.



Ссылка: https://24.kg/vlast/250199/