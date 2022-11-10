Депутат парламента предлагает запретить использование и ввоз электронных сигарет

Депутат парламента Улан Бакасов выступил против электронных сигарет и вейпов.

На общественных обсуждениях он объяснил, почему инициирует запрет на их ввоз.

По словам нардепа, эти устройства наносят непоправимый вред здоровью.

«Каждый человек должен быть проинформирован о смертельной опасности веществ, выделяемых электронными системами доставки никотина, включая электронные сигареты и вейпы. Они производят не табачный дым, а именно аэрозоль. Его принимают за водяной пар, но на самом деле он состоит из мельчайших частиц. Многие из них содержат токсичные соединения», — утверждает он.

Улан Бакасов добавил, что аэрозоль вейпа или электронной сигареты вызывает воспалительную реакцию в легких, как и обычные сигареты. Пары жидкости без никотина могут привести к более сильному повреждению и спровоцировать астму и другие заболевания.

Депутат требует запретить ввоз и использование безникотиновых и никотиносодержащих электронных сигарет и вейпов.

Ранее, напомним, он настаивал на изъятии из оборота и запрете энергетических напитков.



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