Умер создатель "Ласкового мая" и автор хита "Белые розы" Сергей Кузнецов

Фанаты коллектива выражают слова соболезнования семье покойного.

Умер создатель "Ласкового мая" и автор хита "Белые розы" Сергей Кузнецов. Композитор скончался в родном Оренбурге после продолжительной борьбы с болезнью. Зимой ему должно было исполниться 59 лет. Трагическую новость подтвердил участник "Ласкового мая" Андрей Гуров.

Фанаты коллектива выражают слова соболезнования семье покойного. "Да уж и новости. Очень жаль. Не мог он без Юры, не мог… Вечная память"; "Как жалко. Ненадолго Юру Шатунова пережил"; "Да что ж такое-то. Как же жалко! Царствие Небесное!" - пишут в соцсетях.

Кузнецов известен, как основатель "Ласкового мая". Ему принадлежит и авторство таких хитов коллектива, как "Розовый вечер", "Седая ночь", "Белые розы". Однако после ухода из группы у Сергея началась вражда с Андреем Разиным. Продюсер и композитор много лет выясняли, кому принадлежат права на песни.

Такая же проблема была и у солиста группы Юрия Шатунова. Разин запретил исполнять артисту композиции "Ласкового мая". В конечном итоге суды закончились победой Шатунова, но насладиться ей певцу не удалось. Спустя несколько дней после судьбоносного заседания музыкант скончался.

Источник: starhit

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