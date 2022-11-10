В Кыргызстане 44 процента женщин имеют избыточный вес

В Кыргызстане 44 процента женщин в возрасте 15–49 лет имеют избыточный вес, иначе страдают ожирением.

Такие данные прозвучали на презентации результатов исследования "Состояние питания детей и женщин".

Согласно анализу, в Нарынской и Ошской областях отмечается высокая распространенность ожирения среди детей в возрасте от полугода до пяти лет (11 и 12,6 процента соответственно). Национальный показатель составляет 7,3 процента. В Бишкеке отмечается высокая распространенность ожирения среди детей пяти– девяти лет (21,1 процента в сравнении с национальным показателем в 13,8 процента).

Ожирение часто ассоциируется с неспецифичным воспалением и развитием таких метаболических нарушений, как диабет второго типа и некоторых сердечно–сосудистых заболеваний. Специалисты предлагают внедрить в стране политику по снижению избыточного веса и ожирения, вести профилактику неинфекционных заболеваний, продвигать здоровое питание и физическую активность для всего населения. И, конечно, снизить потребление сладких продуктов, особенно среди маленьких детей.

Согласно данным этого исследования, почти половина беременных в стране страдает анемией. Железодефицит выявлен у 30 процентов детей в возрасте от полугода до пяти лет в Таласской, Иссык–Кульской и Нарынской областях. Легкие формы анемии могут проявляться в виде усталости, слабости и низкой работоспособности. Более тяжелые формы повышают риск материнской и неонатальной смертности, преждевременных родов и задержки развития ребенка.





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