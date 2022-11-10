Посол Гандилов: Мы победили, потому что правы, а сила только в правде

Доказав всему миру, что Карабах – это Азербайджан!

Азербайджанский народ, азербайджанцы во всех уголках планеты, в душе которых живет беззаветная любовь к Отчизне, торжественно отметили великий праздник – вторую годовщину Победы, доказав всему миру, что Карабах – это Азербайджан!

"За 44 дня в 2020-м году победоносная азербайджанская армия под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева сокрушительным ударом "железного кулака" покончила с 30-летней оккупацией наших земель. Тем самым восстановила международное право и историческую справедливость", - сказал vb.kg Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Сейфаддин оглы Гандилов на приеме, проведенном посольством по случаю этого знаменательного события.

Выразить поздравления азербайджанскому народу пришли послы других государств, представители МИД, политические и общественные деятели Кыргызстана, известные представители азербайджанской диаспоры и кыргызской общественности.

В зале была организована фотовыставка, повествующая о 44-дневной Отечественной войне, на фотографиях также были представлены руины мирных городов и посёлков, подвергнутых вражеским ракетным обстрелам во время войны. На экране демонстрировались видеоролики с Парада Победы, с праздничных улиц Баку, ликующие лица людей. На протяжении 30 лет азербайджанский народ жил с мечтой вернуться в Карабах и Шушу. Поэтому можно понять, какие чувства испытывает каждый азербайджанец сегодня. И было такое ощущение, что радость Победы коснулась и всех присутствующих на этом торжестве. Посол Азербайджана поприветствовал гостей и выразил благодарность всем, кто пришёл разделить радость Победы с азербайджанским народом.

"Азербайджану удалось освободить свои оккупированные территории. Да, мы проиграли первую карабахскую войну до зубов вооруженным армянским формированиям. Они победили тогда безоружный народ. Но, как сказал великий сын азербайджанского народа, Общенациональный лидер Гейдар Алиев, "Мы не войну проиграли, мы битву проиграли". Под руководством Гейдара Алиева народ собрался с духом и после подписания Бишкекского протокола о прекращении огня в 1994 году стал строить свою страну и создавать свою армию. И мы смогли это сделать!

Мы создали современную армию, которая может достойно защитить независимость и целостность страны и выполнять любые задачи в условиях военных действий. Что и показала последняя победоносная война. Азербайджанская армия, объединившись в железный кулак под руководством Президента страны, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, показала высочайшее мастерство в боях и положила конец многолетней оккупации наших земель.

Благодаря беспримерному мужеству, подвигу, самоотверженности наших доблестных солдат и офицеров Азербайджан стал государством-победителем, а азербайджанский народ – народом-победителем. Мы победили, потому что правы. А сила, как известно, в правде", - с гордостью сказал посол Латиф Сейфаддин оглы Гандилов.

Он в первую очередь отметил исключительные заслуги шехидов, отдавших свою жизнь за эту победу, раненых и лиц, ставших инвалидами, и добавил, что их доблесть никогда не будет предана забвению.

"На освобожденной исконно азербайджанской территории были уничтожены практически все исторические памятники, жилые дома лежали в руинах, были разрушены и осквернены почти все мечети. Зарубежные дипломаты, побывавшие там, назвали увиденное Хиросимой 21 века", - подчеркнул посол.

Он напомнил гостям об истории конфликта, его политических и правовых аспектах, агрессии Армении, совершённых ею международных преступлениях, в том числе геноциде в Ходжалы и проводимой ею политике этнической чистки, а также о военных действиях в апреле 2016 года, новых территориальных претензиях Армении к Азербайджану, диверсионных актах и провокациях. И выразил благодарность России, Турции, Кыргызстану за помощь в мирном урегулировании конфликта и за моральную поддержку народа.

Но, несомненно, как отметил посол, именно Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, сплотивший вокруг себя азербайджанский народ, является автором этой победы и вписал своё имя в историю Азербайджана золотыми буквами. Он создал прочную основу для развития всего региона.

Латиф Сейфаддин оглы Гандилов рассказал о масштабных восстановительных работах, проводимых по указу главы государства на освобождённых территориях и осуществляемых на них грандиозных проектах.

Однако спустя два года после окончания войны Азербайджан в очередной раз убедился в том, что Армения не желает мира, вновь показывает свои зубы, применяет практику имитации переговоров, продолжает прибегать к провокациям и саботажу подписанных договоренностей. Заново минирует территории и тем самым создает новую угрозу стабильности и безопасности в регионе. Кстати, уже после заключения мира, как сказал господин Гандилов, погибло более 300 человек, подорвавшись на минах, установленных армянскими военными.

"Но, как сказал наш президент Ильхам Алиев во время последних переговоров, карабахский вопрос – это уже вопрос истории. Сейчас стоит вопрос об обеспечении мира. Мы должны работать над мирным договором. Но если армянская сторона не хочет спокойствия и мира в этом регионе, то Азербайджан и впредь готов всеми доступными средствами дать даже более мощный отпор любым силам, претендующим на его исконные территории. Есть предел терпения у азербайджанского народа", - отметил посол Азербайджана.

Гости, присутствовавшие на приеме, поздравили азербайджанский народ с выдающейся победой, отметили уникальность военных операций и пожелали Президенту и пережившему столько страданий народу Азербайджана новых успехов в восстановлении мирной жизни на своих освобожденных территориях.

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