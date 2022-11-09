ОФ "Инсан-Лейлек" запустил новую линию для женщин –мигранток из КР в РФ

Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава общественного фонда Гульнара Дербишева.

ОФ "Инсан-Лейлек" в партнёрстве с посольством КР в России, с 1 ноября 2022 года запустил новую линию помощи для женщин-мигранток из Кыргызстана в России, которые оказались в трудной жизненной ситуации, стали жертвами насилия, принудительного труда и эксплуатации, торговли людьми, и любой другой ситуации, в котором они оказались с безвыходном положении. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава общественного фонда Гульнара Дербишева.

По ее данным, в рамках данной линии помощи мигрантки получат бесплатную юридическую консультацию, помощь в восстановлении документов, подаче заявления в правоохранительные органы и суд, содействие в получении украденных зарплат, содействие в поиске временного шелтера и т.п.

Также, при необходимости, мигранткам будет оказана психологическая и гуманитарная помощь (продовольствие, гигиенические средства, одежда, денежная помощь).

Обращения по получению вышеуказанной помощи принимаются по горячей линии при Посольстве КР в России:

+7 926 191-94-77

+7 926 924-90-93





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