В городе Ош гражданин Китая убил начальника из-за задержки зарплаты

В Оше милиция задержала гражданина Китайской Народной Республики по подозрению в убийстве.

Об этом сообщила пресс-служба УВД города.

«8 ноября в 10:00 в гостинице «Пекин» обнаружили труп гражданина КНР — 44-летнего Д.Ж. с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержан его соотечественник 42-летний К.П.», — говорится в сообщении.

На предварительном допросе подозреваемый признал вину. По словам задержанного, убитый был его начальником и много месяцев не выплачивал зарплату. Назначена судмедэкспертиза, расследование продолжается.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/250195/