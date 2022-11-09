В городе Ош гражданин Китая убил начальника из-за задержки зарплаты

В Оше милиция задержала гражданина Китайской Народной Республики по подозрению в убийстве.
Об этом сообщила пресс-служба УВД города.
«8 ноября в 10:00 в гостинице «Пекин» обнаружили труп гражданина КНР — 44-летнего Д.Ж. с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержан его соотечественник 42-летний К.П.», — говорится в сообщении.
На предварительном допросе подозреваемый признал вину. По словам задержанного, убитый был его начальником и много месяцев не выплачивал зарплату. Назначена судмедэкспертиза, расследование продолжается.
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