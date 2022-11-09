Замминистра здравоохранения: Некоторые объекты общепита не проверяли около 10 лет

В Кыргызстане последние 10 лет было очень много послаблений по проверкам субъектов предпринимательства.
Об этом сегодня, 9 ноября, рассказала заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Бубужан Арыкбаева.
"Мы не имеем права проверять объект в течение трех лет с момента открытия. Раньше мы согласовывали и перед открытием объектов проверяли. Если он соответствовал требованиям, тогда открывали. Сейчас у нас таких полномочий нет. Есть даже такие объекты, которые не три года, а пять-шесть, около десяти лет не проверяются", - отметила она.
"Почему? Во-первых, в течение трех лет мы не имеем права проводить проверку вновь открывшегося объекта. Во-вторых, если он переоформлен, перерегистрирован на другого человека, этот объект вновь остается без проверки. В-третьих, мы проверяем на основе критериев оценки степени риска объекта, на основании которых мы не можем проверять объект более двух раз. К тому же сейчас объекты внедряют систему пищевой безопасности. Тогда объект проверяется раз в три года. Но мы видим, что даже при внедрении системы пищевой безопасности могут быть большие нарушения", - сказала Арыкбаева.
По ее словам, ожидаемого повышения ответственности субъектов предпринимательства, ради которого отменяли тотальные проверки со стороны государства, не произошло. Так, по данным замминистра, за 9 месяцев было зарегистрировано 69 случаев пищевых отравлений, и 92% из них связано с объектами общественного питания, торговли и пищевой промышленности.
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