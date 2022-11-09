В Кыргызстане меняются причины отказов от вакцинации детей

Согласно статистике ежегодно регистрируется до 8 тыс. отказов от профилактических прививок.
В Кыргызстане снижается число отказов от вакцинации по религиозным убеждениям, но становится больше связанных с сомнениями в безопасности вакцин. Об этом сегодня, 9 ноября, рассказала директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова на пресс-конференции. Согласно статистике, как отметила она, ежегодно регистрируется до 8 тыс. отказов от профилактических прививок.
По данным директора центра иммунопрофилактики, официальный учет отказов от профилактических прививок ведется с 2016 года. "До настоящего времени мы говорили, что отказы по религиозным убеждениям доходили до 70%. Однако по итогам 2022 года число таких отказов составило 50%. Это результат совместной работы с религиозными организациями, международными организациями, сообществами", - отметила она.
Между тем, по словам Ишенапысовой, выросло число отказов из-за сомнений в безопасности и эффективности вакцин. "Мы усиливаем работу в этом направлении. Разрабатывается новая коммуникационная стратегия на основании исследований", - заключила она.
Напомним, в этом году общественность потряс случай смерти пятилетнего мальчика от столбняка, не привитого от заболевания. В исследовании "Клинические случаи поздней диагностики туберкулеза у детей раннего возраста", опубликованном в журнале "Здравоохранение Кыргызстана", также рассказана история гибели двухлетнего мальчика от туберкулеза, который тоже не был привит от заболевания, ставшего причиной смерти ребенка.
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