Бельгиец Альберто Вотир в Оше принял ислам, чтобы жениться на кыргызстанке

В городе Ош гражданин Бельгии Альберто Вотир принял ислам и женился на молодой женщине из Кыргызстана.

Об этом сообщает Духовное управление мусульман Кыргызстана.

По данным ДУМК, Альберто Вотир из Бельгии понравилась Маркиза Шумкар кызы и они вместе прибыли к исполняющему обязанности казы мусульман города Ош Мирланбеку ажы Токтомушову.

Мирланбек ажы Токтомушов рассказал ему о необходимости принять ислам, чтобы жениться на мусульманке. Также он объяснил бельгийцу принципы ислама.

"В Исламе нет принуждения. Напоминаем, что принятие остается на усмотрение каждого человека. Мы считаем мусульманином того человека, который искренне свидетельствует о единстве Бога и о том, что Мухаммад (мир ему и благословение) является Его посланником и слугой", - сказал Мирланбек Хаджи Токтомушов.

Альберто Вотир добровольно стал мусульманином, заявив, что уже читал Коран и что сам заинтересован в принятии ислама.





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