В Карагачевой роще студенты и школьники посадили молодые деревца и тюльпаны

Всего в посадке и уборке приняли участие около 90 волонтеров.
Департамент социологии совместно с Центром гражданской активности АУЦА инициировали Зеленый день в Карагачевой роще. К мероприятию присоединились школьники из 3-х столичных школ и волонтёры образовательного центра LogosGrou, сотрудники департамента Водного хозяйства Минсельхоза КР. Всего в посадке и уборке приняли участие около 90 волонтеров.
В рамках экспериментального курса "Введение в социологию" преподаватель Жаркын Шадыманова вместе со студентами, которые изучают этот курс, приобрели для Карагачевой рощи 20 сосен, 10 яблонь, 5 ив, 500 саженцев живой изгороди (лигуструма) и 1000 тюльпанов.
Цель мероприятия – посадить деревья и цветы, поскольку они помогают уменьшить загрязнение окружающей среды и производить кислород, а также делают наш город зеленее и лучше. Была задача вовлечь студентов – будущих социологов и социальных предпринимателей – в активную гражданскую социально-экологическую деятельность, где от и до организовали сами студенты, попутно обучаясь реализовывать социальные проекты. Студенты разработали план действий и, разбившись на группы, осуществили его: одна команда закупала саженцы, цветы и инструментарий для посадки и уборки, другая – разработала логотип, придумала название и слоган мероприятия, подготовила постер и посты для распространения в соцсетях, делали фото- и видеосъемки, третья - занимались распределением бюджета и логистикой – транспортом, питанием и так далее, четвертая – приглашали волонтеров.
Студенты в рамках курса написали грант на финподдержку и выиграли 1000 долларов. Еще 1500 долларов получила в виде гранта от OSUN на реализацию проекта преподаватель. На эти деньги они и приобрели саженцы, и луковицы в "Жердев сад", а также 8 ведер, 25 лопат, по 130 мешков и перчаток.
В качестве волонтеров были привлечены около 50 школьников из нескольких столичных школ – №67 (детское движение "Юный патриот"), №12 и №29.
"Мы старались привлечь как можно больше людей для помощи в посадке деревьев и тюльпанов, а также для повышения осведомленности о преимуществах посадки деревьев и заботы об окружающей среде", - говорят студенты.
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