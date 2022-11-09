Акына Болота Назарова подозревают в краже коня, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.
По ее данным, 7 ноября в ОВД Московского района заявлением обратился житель села Беловодское гражданин М.И. 1968 года рождения о принятии мер в отношении неизвестного мужчины, который днем 7 ноября взял жеребца у его несовершеннолетнего сына М.Ю. 2008 года рождения, и, применив силу в отношении его, ускакал на жеребце в неизвестном направлении.
"Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП ОВД Московского района по признакам преступления предусмотренного статьей 206 (грабеж) УК КР и 8 ноября возбуждено уголовное дело.
9 ноября сотрудниками ОВД Московского района в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий мужчина совершившее преступление
установлен, им оказался гражданин Н.Б. 1993 года рождения, который в порядке статьи 96 УПК КР задержан и водворен в изолятор
временного содержания. Украденный жеребец обнаружен и изъят как вещественное доказательство. Следствие продолжается", - говорится в сообщении ГУВД.
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