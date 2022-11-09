Видео - Роза Айтматова: Чингиз Торокулович назвал меня Розой, а отец Розеттой

Роза Торокуловна в интервью vb.kg рассказала о роли женщин в кыргызском обществе.
Общественный деятель и дочь видного кыргызского партийного и государственного деятеля Тороку́ла Айтма́това - Роза Айтматова одна из первых людей, кто в Кыргызстане поднял вопрос о ликвидации дискриминации в отношении женщин. Также она является президентом общественного объединения "Центр помощи женщинам".
Роза Торокуловна в интервью vb.kg рассказала о роли женщин в кыргызском обществе.
"30-процентная гендерная квота в парламенте - это заслуга нашей организации и других женщин-активисток. Сейчас многие ругают НПО, но когда мы только стартовали, то занимались помощью девушкам и женщинам", - сказала она.
Также она затронула тему своей семьи. "Судьба семьи Абуталипа в романе "И дольше века длится день" похожа на судьбу нашей семьи. Наш отец Торокул Айтматов тоже был арестован в Москве и ехал в поезде из Москвы во Фрунзе. Там есть станция "Маймак" недалеко от нашего села и возможно он, как Абуталип, проезжая около этого места, тоже кричал и звал нас. Мама всегда говорила нам, чтобы мы усердно учились, получили образование и стали хорошими специалистами. На долю нашей матери выпало очень много испытаний и трудностей, но несмотря на все тяготы мы все смогли получить высшее образование и реализоваться в своих профессиях" - говорит Роза Торокуловна.
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