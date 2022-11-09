Камчыбек Ташиев профинансировал ремонт двух дорог

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на собственные средства отремонтировал дорогу в микрорайоне Жениш города Джалал-Абад.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на собственные средства отремонтировал дорогу в микрорайоне Жениш города Джалал-Абад.

Открытие новой дороги на улице, носящей имя отца Камчыбека Ташиева - Кыдырша Ташиева, прошло 8 ноября этого года.

Кроме этого, председатель ГКНБ профинансировал ремонт дороги в своём родном селе Барпы Сузакского района и принял участие в ее открытии.

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