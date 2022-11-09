Специалист заверила, что вакцинация девочек от ВПЧ строится на доказательной медицине

Вакцинация девочек-подростков от вируса папилломы человека строится на доказательной медицине.

Об этом сегодня, 9 ноября, рассказала директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, внести вакцину в Календарь профилактических прививок было рекомендовано еще в 2019 году. "За четыре года проведена большая работа всех организаций здравоохранения. Это все на доказательной медицине. Была оценка бремени заболевания, эффективности внедрения данной вакцины", - отметила Ишенапысова.

Она добавила, что в октябре в Кыргызстан уже поступило 358 600 доз вакцины против вируса папилломы человека по гуманитарной линии. Они уже доставлены в регионы. Также ожидается поступление 29 400 доз за счет бюджетных средств.

Вакцинация будет проводиться в медпунктах школ бесплатно.

Вакцина вводится двукратно с интервалом в шесть месяцев (если первая доза вводится в ноябре, то вторая - в мае) и предназначена только для внутримышечного введения в плечо в дозе 0,5 мл.

"Сейчас мы будем работать над повышением спроса и доверия к вакцине. К маю мы должны успеть сделать девочкам вторую дозу вакцины. Хочу сказать, что те девочки, которые будут по каким-то уважительным причинам пропускать занятия в период проведения кампании, будут приглашены в медицинские учреждения или же охвачены в период запланированных прививочных сессий. Мы также будем выявлять девочек, которые не ходят в школы, и охватывать их", - указала директор Республиканского центра иммунопрофилактики.

Ишенапысова подчеркнула, что надзор за побочными эффектами вакцинации будет проводиться совместно с департаментом лекарственных средств.

Напомним, в Кыргызстане 14 ноября стартует вакцинация среди девочек-подростков против вируса папилломы человека в возрасте 11 лет. В дополнение к основной целевой группе Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации (НТГЭИ) также рекомендует привить девочек 12-14 лет в первый год внедрения вакцины.

Плановая вакцинация девочек-подростков позволит в будущем предотвратить ежегодно более 600 случаев заболеваний и около 300 случаев смерти от рака шейки матки. До 40% случав рака шейки матки в Кыргызстане выявляются на поздних стадиях развития, Министерство здравоохранения ежегодно тратит более $500 тыс. на диагностику, лечение и уход за больными раком шейки матки.



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