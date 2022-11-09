150 учителей направит Минпросвещения России в школы Кыргызстана в 2023 году

150 учителей будут направлены в школы КР в 2023 году.



Министерство просвещения РФ намерено направить 150 учителей в школы Кыргызстана в 2023 году в рамках проекта «Российский учитель за рубежом». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, в рамках проекта между Минпросвещения России и Министерством образования Кыргызстана достигнута договоренность о том, что 150 учителей будут направлены в школы КР в 2023 году.

Кроме того, замминистра просвещения РФ Денис Грибов и замминистра образования Кыргызстана Надира Джусупбекова подписали соглашение о функционировании одной из построенных в республике школ. Преподавание в учебном заведении будет вестись на русском языке и по российским образовательным стандартам, отметили в ведомстве.



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