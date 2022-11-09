Будь как Ишен. Водителю маршрутки вручили подарок: возит беременных бесплатно

Ему вручили именные часы.

Водителя столичного маршрутного буса № 113 Ишена Серекова городские чиновники решили наградить за то, что он перевозит беременных женщин безвозмездно.

Как сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека, Ишен Сереков возит беременных бесплатно. Ему вручили именные часы. Награждены также другие водители автобусных и троллейбусных маршрутов — за добросовестную работу.

Директор департамента Максат Нусувалиев поблагодарил их за вклад в развитие дорожно-транспортной отрасли города.



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