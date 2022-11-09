Будь как Ишен. Водителю маршрутки вручили подарок: возит беременных бесплатно

Ему вручили именные часы.
Водителя столичного маршрутного буса № 113 Ишена Серекова городские чиновники решили наградить за то, что он перевозит беременных женщин безвозмездно.
Как сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека, Ишен Сереков возит беременных бесплатно. Ему вручили именные часы. Награждены также другие водители автобусных и троллейбусных маршрутов — за добросовестную работу.
Директор департамента Максат Нусувалиев поблагодарил их за вклад в развитие дорожно-транспортной отрасли города.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/250121/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!