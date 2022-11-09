На Тоо-Ашуу снег. Проезд для большегрузов ограничили

Проезд для большегрузных машин через перевал Тоо-Ашуу ограничили на посту транспортного контроля «Сосновка».
Об этом сообщает Министерство транспорта и коммуникаций.
Сейчас на автодороге Бишкек — Ош с 80-го по 209-й километр ведется очистка трассы от снега и снежных заносов, а также подсыпка. На перевале Тоо-Ашуу идет снег.
Отметим, проезд по перевалу для большегрузов закрывают с середины октября при ухудшении погоды. Во время снегопада грузовые автомашины останавливаются на перевале Тоо-Ашуу поперек дороги и перекрывают движение автотранспорта. Поэтому для них вводится ограничение.
«Погода на перевале пасмурная. Работники ГП «Кыргызавтожол» очищают дорогу Бишкек — Ош от снега и заносов на необходимых участках, а также ведут засыпку трассы противоскользящими инертными материалами. Рекомендуем водителям, выезжающим на перевальные участки автодорог, заменить летние шины зимними, иметь с собой цепи для колес и лопату», — заключили в Минтрансе.
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