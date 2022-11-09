Более 675 тысяч граждан Кыргызстана в 2022 году уехали в Россию на заработки

Об этом сообщает RT со ссылкой на данные МВД РФ.



С января по сентябрь 2022 года больше всего трудовых мигрантов прибыли в Россию из Узбекистана (4 миллиона 465 тысяч 692 человека), Таджикистана (2 миллиона 714 тысяч 331 человек) и Кыргызстана (675 тысяч 968 человек). Об этом сообщает RT со ссылкой на данные МВД РФ.

Согласно статистике правоохранительного ведомства, на учебу в Россию чаще всего приезжали жители Таджикистана (81 тысяча 671 человек), Казахстана (71 тысяча 568 человек) и Узбекистана (55 тысяч 388 человек).

С деловыми визитами в указанный период больше всего прибывало граждан Китая (23 тысячи 763 человека), Турции (21 тысяча 785 человек) и Беларуси (10 тысяч 505 человек).

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил о планах по проведению масштабных мероприятий, нацеленных на поддержание правопорядка в местах компактного проживания мигрантов в России.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/250127/