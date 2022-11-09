Штормовое предупреждение: понижение температуры и дождь, переходящий в снег

Кыргызгидромет распространил штормовое предупреждение.
Сегодня, 9 ноября, ожидается неустойчивая погода. На большей части территории временами дожди, в долинной зоне с переходом дождя в снег, в предгорных и горных районах снег.
В Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях осадки местами интенсивные. Налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На горных участках дорог ожидаются снежные заносы и накат, гололедица. Местами усиление западного ветра до 15-20 метров в секунду.
Также ожидается понижение температуры воздуха.
В связи с непогодой в горных районах на отдельных отрезках трассы Бишкек — Ош (перевалы Тоо-Ашуу, 121-128-й километр, и Ала-Бель, 198-246-й километр), а также в ущелье Чычкан ожидаются снег и сход лавин.
Водителям напоминают о необходимости соблюдения дистанции не менее 500 метров, брать с собой лопаты, цепи противоскольжения, горячую воду, еду и аптечку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/250128/
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