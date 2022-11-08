Сохранить хрупкий мир Баткена

Удастся ли удержать мир в Баткене после короткой передышки?

Министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов ранее предложил отправить на кыргызско–таджикскую границу силы ОДКБ.В тот же день Пограничная служба выступила с заявлением о том, что Таджикистан не соблюдает договоренности и продолжает стягивать вооружение и военных к линии границы. Удастся ли удержать мир в Баткене после короткой передышки?

Доминированию Запада приходит конец, 21 век - век Азии - об этом впервые было заявлено на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (CВМДА). И на это открытое признание изменения мироустройства и наступление нового мирового порядка стоит ждать ответных действий. Усиление активности террористических сил в регионе, активные встречи представителей Запада как с официальной властью Афганистана, так и с оппозицией и, возможно, то, что на кыргызско–таджикской границе вновь неспокойно - все это звенья одной цепи, которую раскачивают с одной целью - разжечь конфликт, лишить регион мирного развития и будущего.

О том, что страны Азии заберут лидерство у стран Запада, заявил президент Токаев. Он привел экономический анализ, согласно которому из всего предполагаемого роста потребления среднего класса в 30 триллионов долларов в 2020 году только 1 триллион долларов приходится на западные экономики. Азиатский регион обладает значительными человеческими и природными ресурсами. В нем расположен 21 из 30 крупнейших городов мира.

Результат будет зависеть в первую очередь от коллективной готовности к укреплению диалога между культурами, традициями и мировоззрениями стран - участниц организации.

Его точку зрения поддержал Владимир Путин, заявив, что Россия выступает за пересмотр принципов работы в мировой финансовой системе, которая долгие годы позволяла самопровозглашенному, так называемому "золотому миллиарду", замкнувшему на себя все потоки капиталов и технологий, в значительной степени жить за чужой счет".

О том, что человечество переживает период, когда балансы сил меняются, заявил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Из всего этого вытекает одно важное обстоятельство - война Азии не нужна, но есть стороны, которые с этим не согласны.

Эксперты отмечают, что активизировалась активность со стороны прозападного блока в поисках контактов с "Талибаном", афганской оппозицией и множеством террористических организаций (запрещенных в наших странах).

Таким образом, США наверняка попытаются реализовать свои планы в Центральной Азии. И, скорее всего, посредством "непредсказуемости" Афганистана.

Попытки очернить, увести в сторону фокус внимания от реальной истинной ситуации предпринимаются и в нашем регионе, и в стране. Как пример, обвинение в бессилии ОДКБ, очернение нашей армии, пограничников ( мол, как вы могли - знали и ничего не сделали), дискредитация действий, усилий по делимитации и демаркации границы. Хотя сейчас время выдержки, анализа, желания понять ситуацию.

На границе снова призрак войны

В этой ситуации мы понимаем, что конфликт на кыргызско–таджикской границе, который произошел в сентябре 2022 года - лишь часть чьего–то внешнего сценария, который пока не завершен. Кому–то наплевать на человеческие жертвы, страхи, разрушенные жизни. Кому–то очень нужна война в регионе. Настоящая полномасштабная.

Важно, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров принимал участие во всех астанинских форматах. Напомним, что в своем выступлении он затронул именно вопросы усиления безопасности.

Зачастую усилия силовиков, спецслужб остаются за кадром. Желая сохранить мир в регионе, президент Кыргызстана обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи в урегулировании ситуации на границе. В Астане состоялась встреча президентов Кыргызстана, России, Таджикистана.

Руководитель Совбеза КР Марат Иманкулов, комментируя встречу, в очередной раз отмел измышления о том, что Кыргызстан выходит из ОДКБ из–за того, что не вмешался в конфликт на границе с Таджикистаном, мол, и то, что учения ОДКБ страна не приняла и не стала участвовать - это же признак конфликтной ситуации в отношениях с руководством ОДКБ.

"Проблемы на кыргызско–таджикской границе возникают из–за того, что вовремя не были решены вопросы делимитации и демаркации государственных рубежей. Наш президент обратился к Путину и подчеркнул, что для решения проблемы нужна помощь России. Жапаров считает, что Кыргызстану и Таджикистану трудно самостоятельно прийти к устраивающему обе стороны соглашению по границе", - пояснил он.

По словам Марата Иманкулова, представители российской стороны пообещали изучить материалы и подумать. Он говорит, что в Москве в архивах есть соответствующие документы и карты. Он считает, что вопрос решится положительно. И никакого заговора Кыргызстана против России и Таджикистана не существует.

На нескольких круглых столах, в интервью силовики, военные эксперты убеждали журналистов в важности участия Кыргызстана в ОДКБ для национальных интересов.

На этом фоне было неожиданным для всех сообщение о том,что, скажем так, по официальной версии, американские военные аналитики прилетели на юг республики для ознакомления с материально–технической базой МЧС и получения информации о недавнем вооруженном конфликте между военнослужащими Таджикистана и пограничниками Кыргызстана. И пока неясна роль, значение такого десанта. Кто подложил нам и ОДКБ такую мину?

Интерес к баткенскому конфликту лишь усиливается, и не факт, что кто–то все же не воплощает свой коварный план "превратить Таджикистан в украинский плацдарм в Азии".

Отметим, что в составе американской делегации советник Центрального командования ВС США по анализу боевых действий Роберт Унгер, который ранее также занимал должность старшего аналитика в Фонде силовой безопасности Афганистана (по сообщениям в СМИ). Со временем "секрет Полишинеля" откроется. Депутат Мадумаров на заседании спросил: "Кто привел на границу военных США, если мы являемся членами ОДКБ. И никаких военных соглашений с США у нас нет".

На следующий день на пресс–конференции министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов рассказал, что на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем он предлагал для урегулирования конфликта выставить на кыргызско–таджикской границе миротворческий контингент сил.

"Как вы знаете, недавно я встречался с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем. Я сказал, что между кыргызами и таджиками мира не будет. У кыргыза своя правда, у таджика - своя. Пока между нами не встанет третейский судья, мира не будет. К примеру, выставить маленький контингент ОДКБ на наших спорных участках, чтобы он решил несколько задач: контроль прекращения огня и отвод тяжелой техники от госграницы. Дальше можно решать политическую задачу демаркации границ. Эта ситуация продолжается не 30, а 98 лет", - сказал Бекболотов.

Также министр обороны раскритиковал тех, кто, по его мнению, пытается раскачать ситуацию вокруг соглашения по делимитации отдельных участков кыргызско–узбекской границы.

"Сегодня руководство государства пытается наладить отношения с соседями. Вопросы делимитации госграницы прекрасно решаются с Узбекистаном. Мы только выигрываем от этого. И тут внутри нашего общества начинается дерготня. Нам сейчас на границе с Узбекистаном абсолютно не нужна дестабилизация", - отметил министр.

Оружие и боеприпасы в мечетях

А уже к вечеру в сетях стали появляться фото и видео с границы, на которых видно, что люди в камуфляжной форме перетаскивают из автомобиля ящики со снарядами, и комментарии о том, что это происходит вблизи границы Кыргызстана и Таджикистана, со стороны соседей. А чуть позже было опубликовано заявление Погранслужбы .

Пограничная служба Кыргызстана 19 октября выступила с заявлением о том, что Таджикистан не соблюдает договоренности и продолжает стягивать вооружение и военных к линии границы. В нем, в частности, говорится:

"Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики с недоумением восприняла обвинения Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан в адрес кыргызской стороны в преднамеренных действиях по эскалации обстановки в приграничных районах".

Сведения, указанные в заявлении таджикской стороны, абсолютно не соответствуют действительности. Более того, Пограничные войска ГКНБ Таджикистана намеренно искажают информацию, пытаясь спровоцировать население приграничных районов на неправомерные действия. Пример тому - публикация фотографии, где запечатлен провоз техники на автотрале.

При этом Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики фиксирует переброску личного состава и техники в приграничных районах Республики Таджикистан, использование в этих целях автомашин "скорой помощи", подвоз на гражданских автомашинах боеприпасов на позиции Таджикистана напротив местности водораздела "Головной". Имеются неоспоримые свидетельства того, как в целях подготовки наемников, а также складирования оружия и боеприпасов таджикская сторона использует мечети, таким образом, разрушая исламские ценности.

Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики с сожалением констатирует, что, несмотря на подписание протокола и меры по стабилизации обстановки в приграничных районах, таджикская сторона продолжает проводить мероприятия, которые могут послужить катализатором очередного пограничного конфликта.

Выпады Рахмона на астанинском форуме с требованием относиться к странам ЦА не так, как в СССР, участие в переговорных процессах на этом фоне выглядят как отвлекающие па.

Вполне вероятно, что именно сейчас снова начнется инфо-атака на ОДКБ и Россию, на то, что колонизаторы нам тут вовсе не нужны. Перед тем, как "нажать на убийственные клавиши", подумайте. России сейчас война, конфликты не нужны, хватает и Украины. Если посчитать, сколько вкладывал СССР в союзные республики, сколько сейчас вкладывает Россия в страны ЦА, тогда все становится на свои места. России, как и всем странам, нужен мир в регионе.

URL: https://www.vb.kg/424236