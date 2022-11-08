Что скрывают США в биолабораториях на Украине?

Мы уже писали о попытках открыть биолабораторию США в Кыргызстане, о планах по открытию в Казахстане.

Пока весь мир с ужасом обсуждает возможную ядерную войну между США и Россией, есть другая, более вероятная угроза человечеству. Речь о биологическом оружие, которое, не исключено, прямо сейчас разрабатывается в сети американских биолабораторий, раскиданных по всему миру.

Мы уже писали о попытках открыть биолабораторию США в Кыргызстане, о планах по открытию в Казахстане. Но сейчас речь пойдет о тех объектах, которые Штаты уже успели открыть и запустить в работу.

ВРАНЬЕ ПЕНТАГОНА

В марте этого года в СМИ попали документы, в которых указано, что американская кампания по биоразработкам на Украине носит конфиденциальный характер. Это подтвердил и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, который заявил, что на Украине доступ в американские биолаборатории был только у представителей американского Минобороны, а не у специалистов из национальных медико-эпидемиологических ведомств. Деятельность таких лабораторий засекречена, а попасть туда с проверкой даже украинским чиновникам было во времена его премьерства невозможно.

Согласно документу, подписанному между двумя странами, Украина обязана передать опасные патогены Министерству обороны США для проведения биологических исследований.

Ранее тех, кто выражал обеспокоенность по поводу работы американских биолабораторий, обвиняли чуть ли не в паранойе, распространении российской дезинформации и теории заговора. На протяжении почти шести месяцев официальные представители Пентагона яростно заявляли, что все подобные обвинения – абсурдны.

Однако в том же марте заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подтвердила работу биологической американской программы на Украине, выразив опасения, что материалы и сами лаборатории могут попасть "в руки России". И уже потом сам Пентагон выступил с заявлением, что на Украине действует 46 биолабораторий, работающих с опасными патогенами, после того как ранее отверг обвинения как российскую пропаганду.

Кстати, уже и Китай присоединился к призывам к Соединенным Штатам объяснить роль и возможности лабораторий, особенно после того, как Пентагон на протяжении 6 месяцев отрицал вообще их работу.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что США должны объяснить свою деятельность, и призвал их прекратить "единоличное противодействие созданию механизма проверки для Конвенции о биологическом оружии (КБТО).

"Как я неоднократно подчеркивал, США проводят больше биовоенных операций, чем любая другая страна в мире. Более того, США - единственная страна, выступающая против создания механизма проверки КБО", - уточнил Лицзянь.

Стоит ли говорить, что международное сообщество давно обеспокоено этим. Недавно Россия вновь раскрыла биовоенную деятельность США на Украине и ясно заявила, что США нарушили КБО.

"Согласно положениям КБО, США обязаны предоставить разъяснения по обвинению России, чтобы восстановить уверенность международного сообщества в соблюдении США требований", - призвал представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь

К слову, это не первый раз, когда Америку обвиняют в ведении биологической войны.

Бывший международный корреспондент Daily Worker Алан Виннингтон и австралийский журналист Уилфред Берчетт были обвинены в государственной измене, и их паспорта были аннулированы после разоблачения биологической войны США в Корее в 1950-х годах.

Несмотря на опровержения, Международная научная комиссия во главе с профессором Кембриджского университета Джозефом Нидхэмом пришла к выводу, что Китай и Северная Корея подверглись бактериологическому оружию.

А согласно отчету, представленному США на Совещании по Конвенции о биологическом оружии (КБТО) в ноябре 2021 года, только Программа уменьшения биологической угрозы (BTRP) Министерства обороны США (DoD) поддержала 336 биолабораторий в Африке, Восточной Европе, Центральной Азии, Южной Азии, Юго-Восточной Азии и Ближнем Востоке, а также ряд зарубежных лабораторий биобезопасности, находящихся в непосредственном ведении Министерства обороны США.

НЕ ЯДЕРНАЯ, А БИОЛОГИЧЕСКАЯ?

Вопрос, что планируют США с таким огромным количеством биолабораторий?

Безусловно, наверняка Пентагон, который и курирует это направление, преследует "мирные" цели, как, например, своевременно обнаруживать инфекционные заболевания и признаки террористических биоаттак для обеспечения национальной безопасности. Но с учетом секретности вокруг этих проектов и уже найденных доказательств нечистой игры американцев есть все основания подозревать, что разрабатывается не только "защита", но и идет создание биологического оружия.

Такие прецеденты, опять же, уже были. Так, во время холодной войны Армейский исследовательский институт Уолтера Рида (WRAIR) создал Лабораторию медицинских исследований Организации Договора о Юго-Восточной Азии (СЕАТО) в Юго-Восточной Азии с основной целью сдерживания Китая.

После холодной войны зарубежные биолаборатории в основном располагались в горячих точках. В Северо-Восточной Азии Америка осуществила программу "Юпитер" в Пусане, Республика Корея, для испытаний на сибирскую язву и ботокс; в Евразии у американских военных была "совместная программа биоконтакта", в рамках которой строятся биолаборатории в Казахстане, Украине, Азербайджане и Грузии.

Особенность биологического контроля над вооружениями состоит в том, что биологические агенты могут служить двояким целям, их легко спрятать и не всегда можно провести четкую грань между нападением и обороной. Для решения этой проблемы протокол проверки предлагает ряд возможных мер, включая подачу заявления, посещение, опрос и проверку, которые были одобрены большинством стран.

Пандемия COVID-19 ясно показала, что вирусы могут нанести тяжелый удар по человеческому развитию и безопасности. Если они будут использованы в биологическом оружии или бактерии будут модифицированы определенными государственными или негосударственными субъектами в более целенаправленное и разрушительное оружие, последствия будут невообразимыми.

НИЧЕГО НЕ ВИДИМ, НИЧЕГО НЕ СЛЫШИМ…

Весьма показательно, что Совет Безопасности ООН не принял резолюцию РФ о расследовании в отношении биолабораторий США на Украине.

За проголосовали Россия и Китай, против - США, Великобритания, Франция. Остальные страны воздержались. Чтобы документ приняли, ему нужно было набрать 9 голосов из 15.

И это при том, что в 2022 году делегация США в Женеве на совещании государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.

Но американцам, кажется, плевать вообще на все.

К сожалению, за различными политическими скандалами и земельными митингами в Кыргызстане совсем забыли о реальной опасности.

Напомним, что Центр по контролю заболеваемости (CDC) планировал выделить порядка четверти миллиона долларов на исследования специфического антитоксина в Кыргызстане. Базой для испытания должна была стать областная больница в Оше. О том, что американцы отказались от этого плана, пока не заявлено. При этом, отметим, между США и Кыргызстаном ведутся переговоры по подписанию нового соглашения. Процесс обсуждения засекречен, и на что может согласиться наше правительство – неизвестно.

Также биолабораторию для особо опасных штаммов планируется возвести к 2026 году в поселке Гвардейский в Жамбылской области, что примерно в 100 км от Бишкека.

Все это и обнаруженные на Украине биолаборатории США и пандемия стали поводом для создания нового подразделения коллективных сил ОДКБ. В ходе учений ОДКБ в Жамбылской области Казахстана, которые прошли осенью 2022 года, впервые было задействовано новое формирование вооруженных сил ОДКБ – совместное подразделение радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения.

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