Врач развеяла мифы о проблемах развития речи у детей

Не стоит слушать советы о том, что "все пройдет само"...

Мифы о том, что проблемы развития речи у детей могут пройти с возрастом сами собой развеяла в личном Telegram-канале врач-педиатр, неонатолог Анна Левадная.

"Не стоит слушать советы о том, что "все пройдет само", "а вот знакомый в пять лет заговорил" или "мальчики всегда медленнее девочек"", - написала врач.

По ее слова, обычно родители начинают подозревать о проблемах, когда ребенку исполняется три года, а он все еще не умеет строить предложения и не выговаривает почти половину звуков. Но они могут проявиться и раньше. Например, в восемь месяцев ребенок не реагирует на голос, в год не обращает внимание на просьбы, в два все еще не произносит слова и не понимает их.

В более позднем возрасте проблема может проявиться в том, что он путает цвета, животных, слоги в словах, не выговаривает буквы "з", "ц", "с", а к пяти годам - шипящие, не пересказывает услышанное, отвечает односложно, а в шесть лет плохо произносит "р", "л" и не умеет строить рассказ.

Во всех этих случаях педиатр советует убедиться, что ребенок здоров с точки зрения неврологии и психиатрии (обратиться к неврологу, психиатру, сурдологу) и, если они не увидят проблемы, к логопеду.

Ранее стало известно о вреде совместного сна матери и ребенка. Из-за этого у ребенка могут возникнуть проблемы развития.

Источник: moslenta.ru

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