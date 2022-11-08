Мэрия очистила Бишкек от незаконно установленной наружной рекламы

Сотрудники Первомайского акимиата убрали незаконно установленные рекламные конструкции.

В целях улучшения архитектурно-художественного и эстетического облика города, упорядочения размещения и эксплуатации средств наружной рекламы и информации в Бишкеке проведен масштабный рейд. Как сообщает пресс-служба мэрии города, сотрудники Первомайского акимиата убрали незаконно установленные рекламные конструкции.

В результате рейда демонтировано по пр. Махатмы Ганди 15 штендеров, убрано восемь вывесок по пр. Жибек Жолу, на пр. Ч. Айтматова от пр. Чуй до ул. Ахунбаева - 50 рекламных вывесок и 22 штендера, по ул. Киевской от пр. Манаса до ул. Логвиненко демонтировано 60 конструкций рекламы, 11 вывесок, семь штендеров.

Отмечается, что мэрия ранее предупреждала и выдавала уведомления, а также проводила разъяснительные работы по соблюдению правил размещения рекламных конструкций.

Помимо этого, на территории Первомайского района по ул. Киевской от пр. Ч. Айтматова до ул. Логвиненко демонтированы 37 рекламных конструкций и 51 баннер.

В Свердловском районе очищены отрезки улиц Боконбаева, Московской, Токтогула, Киевской от улицы Ибраимова до улицы Абдрахманова. Всего демонтированы 382 рекламные конструкции.

В Ленинском районе ул. Ахунбаева от ул. Садырбаева до пр. Манаса также демонтировали рекламу, установленную незаконно. Теперь 160 рекламных конструкций не портят внешний облик столицы.

В Октябрьском районе также убрали незаконно установленную рекламную конструкцию - очистили ул. Ахунбаева от пр. Ч. Айтматова до ул. Байтика Баатыра.



"Не оставили без внимания и отрезок от ул. Ахунбаева до ул. Кулатова по ул. Байтика Баатыра. Всего демонтировано 26 рекламных конструкций и 65 баннеров", - сообщили в мэрии.



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