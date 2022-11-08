Страшная трагедия в Сузаке: лошадь насмерть придавила двоих маленьких детей

В селе Барпы Сузакского района Джалал-Абадской области лошадь насмерть придавила двоих детей.

Эту информацию сообщили в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.

По информации милиции, лошадь поскользнулась и придавила двоих детей - 2010 и 2014 годов рождения, которые катались на ней.

"В настоящее время проводится расследование по факту непредумышленной смерти детей. Следственно-оперативная группа Сузакского района выехала на место происшествия и осмотрела тела погибших", - сообщили в ведомстве.

При этом в милиции отметили, что родители погибших отказались от прохождения судебно-медицинской экспертизы и не имеют к кому-либо претензий.



URL: https://kaktus.media/470233