Страшная трагедия в Сузаке: лошадь насмерть придавила двоих маленьких детей

В селе Барпы Сузакского района Джалал-Абадской области лошадь насмерть придавила двоих детей.
Эту информацию сообщили в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.
По информации милиции, лошадь поскользнулась и придавила двоих детей - 2010 и 2014 годов рождения, которые катались на ней.
"В настоящее время проводится расследование по факту непредумышленной смерти детей. Следственно-оперативная группа Сузакского района выехала на место происшествия и осмотрела тела погибших", - сообщили в ведомстве.
При этом в милиции отметили, что родители погибших отказались от прохождения судебно-медицинской экспертизы и не имеют к кому-либо претензий.
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