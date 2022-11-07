Что произойдет с организмом, если ежедневно выпивать по кружке пива

В ситуации регулярного даже в малых дозах поступления алкоголя в организм страдает сердце.

Врач-кардиолог Вадим Жук и врач-гастроэнтеролог Мария Матюшина рассказали изданию Doctorpiter, к чему может привести ежедневное употребление "безобидной" кружки пива.

По словам специалиста, коварство этого напитка состоит в его мнимой "безопасности": "Человек быстро к нему привыкает, проходит совсем немного времени - и ему уже сложно представить вечер без любимого напитка в руках".

Регулярное же употребление пива способно разрушить сердечно-сосудистую систему и даже довести до летального исхода.

"В ситуации регулярного даже в малых дозах поступления алкоголя в организм страдает сердце. У любителей пива врачи диагностируют кардиомиопатии, что может привести к сердечной недостаточности. Также не редкость аритмии. Дело может закончиться внезапной смертью", - рассказал Жук.

Пристрастие к пиву также вызывает гипертонию и наносит удар по эндокринной системе. У человека может возникнуть висцеральное ожирение, нарушиться углеводный обмен и развиться сахарный диабет второго типа.

По словам Марии Матюшиной, если человек превышает дозу в 300 миллилитров пива два раза в неделю, то он рискует заработать алкогольный гепатит. Болезнь может трансформироваться в цирроз печени. Кроме того, избыточное употребление пива повышает риск развития токсического хронического панкреатита, гастрита и язвенной болезни.

"Полезных доз алкоголя не бывает. В идеале от спиртного стоит отказаться раз и навсегда. Каждому человеку следует понимать, что все рассчитанные нормы потребления алкоголя условны", - заявил Вадим Жук.



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