Что произойдет с организмом, если ежедневно выпивать по кружке пива

В ситуации регулярного даже в малых дозах поступления алкоголя в организм страдает сердце.
Врач-кардиолог Вадим Жук и врач-гастроэнтеролог Мария Матюшина рассказали изданию Doctorpiter, к чему может привести ежедневное употребление "безобидной" кружки пива.
По словам специалиста, коварство этого напитка состоит в его мнимой "безопасности": "Человек быстро к нему привыкает, проходит совсем немного времени - и ему уже сложно представить вечер без любимого напитка в руках".
Регулярное же употребление пива способно разрушить сердечно-сосудистую систему и даже довести до летального исхода.
"В ситуации регулярного даже в малых дозах поступления алкоголя в организм страдает сердце. У любителей пива врачи диагностируют кардиомиопатии, что может привести к сердечной недостаточности. Также не редкость аритмии. Дело может закончиться внезапной смертью", - рассказал Жук.
Пристрастие к пиву также вызывает гипертонию и наносит удар по эндокринной системе. У человека может возникнуть висцеральное ожирение, нарушиться углеводный обмен и развиться сахарный диабет второго типа.
По словам Марии Матюшиной, если человек превышает дозу в 300 миллилитров пива два раза в неделю, то он рискует заработать алкогольный гепатит. Болезнь может трансформироваться в цирроз печени. Кроме того, избыточное употребление пива повышает риск развития токсического хронического панкреатита, гастрита и язвенной болезни.
"Полезных доз алкоголя не бывает. В идеале от спиртного стоит отказаться раз и навсегда. Каждому человеку следует понимать, что все рассчитанные нормы потребления алкоголя условны", - заявил Вадим Жук.
URL: https://kaktus.media/470224
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!