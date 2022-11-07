Традиционное китайское блюдо оказалось отличным средством от подагры

Цзяншуйцай - это овощи, квашеные на "крахмальном молоке"
Традиционная закуска из провинции Шэньси под названием цзяншуйцай (дословно - овощи в мутной воде) оказалась великолепным средством от подагры. Об этом заявили китайские ученые, передает "РИА Новости".
Цзяншуйцай - это овощи, квашеные на "крахмальном молоке" (воде, которая остается после варки лапши). В этом кисло-остром блюде обнаружен фермент GR-3, который эффективно расщепляет мочевую кислоту. Именно повышенное содержание мочевой кислоты в крови приводит к мочекаменной болезни, подагре и половой дисфункции.
Для достижения нужного эффекта необходимо есть как сами квашеные овощи, так и выпивать мутный белесый рассол из-под них.
Для приготовления цзяншуйцай в основном используют листовую горчицу, редьку, пекинскую капусту, а также съедобные дикие коренья и горные травы.
Ранее это блюдо уже зарекомендовало себя другими лечебными свойствами. Его применяли как противорвотное, мочегонное и успокоительное.
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