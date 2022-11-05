Кыргызстан готов сотрудничать с Арменией по всем направлениям

Кыргызстан готов активно сотрудничать с Арменией по всем направлениям в сфере экономики.

Об этом сообщил министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев на первом заседании кыргызско-армянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

По его словам, дипломатические отношения между Кыргызстаном и Арменией установлены в 1993 году.

КР для расширения торгово-экономических отношений в рамках двустороннего партнерства считает необходимым принятие соответствующих мер. Предлагается поощрять частный сектор и компании к расширению торговли, проводить торгово-промышленные семинары, конференции и торгово-обменные экономические миссии для углубления сотрудничества и обмениваться информацией и исследованиями в поддержку малых и средних предприятий.

Министр отметил необходимость практической реализации инвестиционных проектов, которые будут способствовать развитию малого и среднего предпринимательства, диверсификации связей, созданию новых производственных мощностей, увеличению добавленных цепочек производственно-обслуживающего цикла.

По итогам заседания достигнуты договоренности о возможностях налаживания взаимодействия, обмена опытом и технологиями в развитии интенсивного садоводства.

В январе — августе 2022-го товарооборот Кыргызстана с Арменией составил $3,79 миллиона и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в два раза. Интересно, что экспорт увеличился за счет поставок фасоли.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/250044/