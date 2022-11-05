Кабмин упрощает систему выдачи вида на жительство иностранным гражданам

Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

На очередном заседании кабинета министров одобрено решение, упрощающее систему выдачи вида на жительство иностранным гражданам, которые сделали вклад в экономику Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Решение разработано в целях увеличения притока прямых иностранных инвестиций и улучшения инвестиционной привлекательности Кыргызстана. Сокращается срок рассмотрения материалов по временным видам на жительство для иностранных граждан, внесших свыше 10 миллионов сомов в экономику Кыргызстана. Вместе с тем вид на жительство иностранному гражданину (за исключением граждан стран, граничащих с КР), вложившего в экономику свыше 10 миллионов сомов, будет выдаваться без обязательного проживания не менее 6 месяцев до подачи заявления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно Закону КР «О внешней миграции» временный вид на жительство может быть выдан иностранному гражданину или лицу без гражданства, прибывшему в республику на срок более 6 месяцев, имеющему легальный источник существования:

— для работы по трудовому договору вместе с разрешением на работу;

— для обучения по ходатайству учебного заведения;

— для реализации инвестиционной деятельности в Кыргызстане на основании ходатайства, выданного уполномоченным государственным органом по продвижению инвестиций.



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