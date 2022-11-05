Кыргызстанец Эрназар Акматалиев выиграл турнир по борьбе в Таразе

Кыргызстанец Эрназар Акматалиев выиграл турнир имени Конаева по вольной борьбе, который проходит в Таразе.
Об этом сообщает федерация борьбы Казахстана в Instagram.
В финале в весовой категории до 70 килограммов Эрназар Акматалиев встречался с Тайлером Бергером (США).
В весовой категории до 57 килограммов еще один кыргызстанец Алмаз Сманбеков в финале уступил Мейрамбеку Картбаю (Казахстан) и завоевал серебряную медаль.
Сегодня за первое место с казахским спортсменом поборется Тайырбек Жумашбек из Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/sport/250055/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!