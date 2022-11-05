Кыргызстанец Эрназар Акматалиев выиграл турнир по борьбе в Таразе

Кыргызстанец Эрназар Акматалиев выиграл турнир имени Конаева по вольной борьбе, который проходит в Таразе.

Об этом сообщает федерация борьбы Казахстана в Instagram.

В финале в весовой категории до 70 килограммов Эрназар Акматалиев встречался с Тайлером Бергером (США).

В весовой категории до 57 килограммов еще один кыргызстанец Алмаз Сманбеков в финале уступил Мейрамбеку Картбаю (Казахстан) и завоевал серебряную медаль.

Сегодня за первое место с казахским спортсменом поборется Тайырбек Жумашбек из Кыргызстана.



Ссылка: https://24.kg/sport/250055/