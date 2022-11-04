Задержан гражданин Кыргызстана с чужим паспортом. Пытался вылететь из страны

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



Пограничники контрольно-пропускного пункта «Манас-аэропорт» задержали гражданина Кыргызстана при попытке незаконного пересечения государственной границы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Во время прохождения паспортного контроля на авиарейс Бишкек — Москва задержан кыргызстанец, у которого при проверке документов выявили различия во внешности предъявителя с фотографией в паспорте.

Выяснилось, что гражданин И.К. предъявил чужой заграничный паспорт.

Задержанный передан сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.



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