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Задержан гражданин Кыргызстана с чужим паспортом. Пытался вылететь из страны

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

    
Пограничники контрольно-пропускного пункта «Манас-аэропорт» задержали гражданина Кыргызстана при попытке незаконного пересечения государственной границы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Во время прохождения паспортного контроля на авиарейс Бишкек — Москва задержан кыргызстанец, у которого при проверке документов выявили различия во внешности предъявителя с фотографией в паспорте.

Выяснилось, что гражданин И.К. предъявил чужой заграничный паспорт.

Задержанный передан сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.

     
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/250009/

           

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