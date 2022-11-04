Доведение беременной до самоубийства. Суд вынес приговор мужу и его любовнице

По данным организации, муж Наргизы умер в 2015 году.



Кара-Кульский городской суд приговорил 31-летнего Замирбека (все имена в материале изменены) к восьми годам лишения свободы за доведение до самоубийства своей супруги Саламат, 1997 года рождения. Суд также приговорил сноху - 42-летнюю Наргизу - к пяти годам пробационного надзора. По словам свидетелей, они с Замирбеком были любовниками. Об этом сообщили в джалал-абадской правозащитной организации "Справедливость", чьи адвокаты представляли интересы потерпевшей стороны во время следствия и суда.

Напомним эту историю. По данным организации, муж Наргизы умер в 2015 году. Замирбек женился на Саламат в 2017 году, у них есть пятилетняя дочь. По словам близкого окружения семьи, Замирбек состоял в интимных отношениях с Наргизой, женой своего умершего брата.

"Об этом романе знало все окружение, и однажды об этом стало известно Саламат. Из-за этого в семье регулярно происходили ссоры. На требования супруги перестать встречаться со снохой муж избивал ее - Саламат нередко ходила в синяках", - рассказали правозащитники.

Саламат, по данным организации "Справедливость", пыталась повлиять не только на мужа, но и на сноху. Но и Наргиза измывалась над ней, в частности, говорила, что, когда Саламат выходила замуж, у нее не было девственной плевы.

Саламат не выдержала всех этих унижений и 2 ноября 2021 года повесилась в сарае. Эксгумация показала, что женщина была беременна.

"Замирбек и Наргиза категорически не соглашались с тем, что именно они стали причиной доведения женщины до самоубийства. Придумывали разные доводы, которые могли привести к этой трагедии. Более того, они не признавались даже в том, что были любовниками, хотя все свидетели утверждали обратное, а в материалах дела имеется их переписка по WhatsApp", - продолжили рассказ правозащитники.

Многое, по их словам, прояснила предсмертная записка Саламат, в которой она называет их обоих виновными в своей смерти, а среди причин, из-за которых она решилась на такой поступок, назвала постоянное давление и унижение с их стороны, которые сопровождались наговорами со стороны Наргизы, что она якобы оказалась не девственницей во время замужества, и слова Замирбека, что дочку она родила не от него и что за Саламат некому заступиться. Почерковедческая экспертиза подтвердила, что записка написана ею самой.

Уголовное дело, как рассказали в правозащитной организации, сначала в отношении Замирбека, затем и в отношении Наргизы было возбуждено благодаря принципиальной позиции прокуратуры, следователя и адвокатов правозащитной организации "Справедливость".

В отношении Замирбека и Наргизы возбудили уголовное дело по ст. 128 УК КР "Доведение до самоубийства" ч. 3 "Угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья лица, жестокое обращение или унижение личного достоинства лица, совершенные с целью доведения лица до самоубийства".

Кара-Кульский городской суд 31 октября 2022 года вынес обвинительный приговор.



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