ГНС: Поступления по единому налогу выросли в 6 раз по сравнению с 2021 годом

Плательщики единого налога должны применять контрольно-кассовую машину и/или использовать электронную счет-фактуру.
Государственная налоговая служба Кыргызской Республики за 9 месяцев 2022 года собрала 1 млрд 458,6 млн сомов налогов по упрощенной системе налогообложения на основе единого налога. Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 1 млрд 217,8 млн сомов – то есть сборы выросли в 6 раз.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, также выросло количество налогоплательщиков, применяющих данную систему налогообложения. Так, на сегодняшний день плательщиками единого налога являются 28 тысяч 520 налогоплательщиков, что по сравнению с прошлым годом больше на 18 тысяч 366 субъектов.
Единый налог заменяет три вида налога (налог на прибыль, налог с продаж и НДС на облагаемые поставки) и направлен на поддержку бизнеса, предоставляя справедливое и доступное налогообложение.
Одна из причин перехода налогоплательщиков на упрощенную систему налогообложения – благоприятные возможности для отечественных предпринимателей и производителей, которые начали деятельность в 2022 году.
Отмечается, что индивидуальные предприниматели, занимающиеся реализацией товаров, работ и услуг населению, в 2022 году могут уплачивать налоги по ставке 0%. Они также освобождены от представления отчетов по единому налогу за налоговые периоды с 2022 года по 2024 год.
Отметим, данные ставки применяются в случае, если индивидуальный предприниматель вновь зарегистрирован или перешел с иного налогового режима на упрощенную систему налогообложения в указанные периоды. При этом он обязательно должен применять ККМ, а размер выручки не должен превышать 8 млн сомов за последние 12 месяцев.
Для субъектов швейного производства, осуществляющих деятельность на основе единого налога, предусмотрена сниженная ставка в размере 0,25% от выручки в течение 5 лет сроком до 1 января 2027 года. Кроме этого, у субъектов швейных производств нет ограничений по объемам выручки для осуществления деятельности в данной системе.
Плательщики единого налога должны применять контрольно-кассовую машину и/или использовать электронную счет-фактуру.
Единый налог является отличной альтернативой для устаревшей патентной системы налогообложения, что позволяет малому и среднему бизнесу легализовать свои доходы, по которым уплачены соответствующие налоги.
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