В Бишкеке украли девушку для замужества. Похитителей отправили под стражу

Оперативниками Октябрьского РУВД задержаны подозреваемые в похищении человека.

Как сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района, 21 октября с заявлением обратилась гражданка Б.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в указанный день текущего года, примерно в 21:00 в 6 микрорайоне столицы, применив физическую силу, против ее воли похитили с целью вступления в брак.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Октябрьского района г.Бишкек и возбуждено уголовное дело по статье 172 (Похищение лица с целью вступления в брак) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий оперативниками Октябрьского РУВД были установлены и задержаны граждане Б.Э. 1995 года рождения и А.М. 1995 года рождения. Они были доставлены в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК подозреваемые водворены в ИВС ГУВД. Октябрьским районным судом в отношении подозреваемых лиц была избрана мере пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1 г. Бишкек сроком на два месяца.

Расследование по настоящему уголовному делу продолжается.

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