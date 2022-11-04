Нацгоспиталь закупит медоборудование последней модели на 80 млн сомов

Национальный госпиталь закупит 6 единиц нового медицинского оборудования на 80 млн сомов.
Об этом сообщается на сайте Департамента государственных закупок.
Согласно объявлению о тендере, медучреждение планирует купить:
1. лапароскопическое оборудование на 30,8 млн сомов;
2. эндоскопическое оборудование на 30,8 млн сомов;
3. С дуга на 5,5 млн сомов;
4. аппарат УЗИ на 2,8 млн сомов;
5. медицинский стерилизатор на 3,7 млн сомов;
6. видеогастроскоп на 6,4 млн сомов.
Заявки на участие принимаются до 22 ноября. Оборудование должно быть новым и последней модели. Его программа должна работать на государственном или официальном языках. Также отмечается, что оно должно быть оснащено стабилизатором напряжения, чтобы избежать поломок в случае возникновения проблем с электричеством.
У поставщика должен быть еще склад запасных частей и расходных материалов для гарантийного и постгарантийного обслуживания поставленных товаров. Сервисное обслуживание оборудования должно осуществляться не менее 5 лет после истечение гарантийного периода.
Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!