Нацгоспиталь закупит медоборудование последней модели на 80 млн сомов

Национальный госпиталь закупит 6 единиц нового медицинского оборудования на 80 млн сомов.

Об этом сообщается на сайте Департамента государственных закупок.

Согласно объявлению о тендере, медучреждение планирует купить:

1. лапароскопическое оборудование на 30,8 млн сомов;

2. эндоскопическое оборудование на 30,8 млн сомов;

3. С дуга на 5,5 млн сомов;

4. аппарат УЗИ на 2,8 млн сомов;

5. медицинский стерилизатор на 3,7 млн сомов;

6. видеогастроскоп на 6,4 млн сомов.

Заявки на участие принимаются до 22 ноября. Оборудование должно быть новым и последней модели. Его программа должна работать на государственном или официальном языках. Также отмечается, что оно должно быть оснащено стабилизатором напряжения, чтобы избежать поломок в случае возникновения проблем с электричеством.

У поставщика должен быть еще склад запасных частей и расходных материалов для гарантийного и постгарантийного обслуживания поставленных товаров. Сервисное обслуживание оборудования должно осуществляться не менее 5 лет после истечение гарантийного периода.

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