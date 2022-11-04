В Кыргызстане начали оформлять свидетельства о рождении онлайн. Пока не везде

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.



Министерство цифрового развития совместно с Министерством здравоохранения запустило на государственном портале электронных услуг в тестовом режиме услугу "Регистрация рождения и получение свидетельства о рождении". Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Новая услуга в разделе "Семья" государственного портала электронных услуг позволит авторизованным пользователям портала - родителям новорожденного - подать заявление на регистрацию рождения и оформить заявление на получение единовременной выплаты по рождению ребенка "Балага суйунчу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для удобства предусмотрен сервис выбора банка для получения выплаты и ЦОН - для получения свидетельства о рождения.

Квитанцию оплаты свидетельства о рождении также можно получить в процессе оформления заявки в онлайн-режиме.

В период тестового режима планируется, что сотрудники родильных домов будут на местах оформлять медицинское свидетельство о рождении и автоматически выдавать облачную электронную подпись одному из родителей новорожденного для электронного обращения.

Отмечается также, что в данный момент для полноценного функционирования услуги все технические процессы проходят в пилотном режиме. Услуга пока доступна в родильных домах Бишкека и Аламудунского района Чуйской области. В дальнейшем планируется запустить услугу доставки свидетельства о рождении по указанному адресу.



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