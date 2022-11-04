Шантаж депутатов ЖК. По факту вымогательства задержали директора информпортала «Мир24.kg»

Бишкек, "Саясат.kg". Министерство внутренних дел информирует о проводимых следственных мероприятиях по факту вымогательства.

Как сообщили агентству в пресс-службе МВД, 3 ноября текущего года при передаче 2000 долларов США по цепочке с поличным задержаны ряд лиц, которые систематически вымогали денежные средства у депутатов Жогорку Кенеша, шантажируя публикациями в соцсетях аудиозаписей 2016-2017 годов.

Основной подозреваемой является гражданка КР С.С.К., руководитель информационного портала «МИР24.kg» и одновременно пиар-менеджер депутата Жогорку Кенеша Тазабека Икрамова. Также по подозрению в пособничестве данного преступления задержан оператор вышеуказанного информационного портала Б.у.К. и водитель компании «Жорго-Такси» М.М.Х..

По уголовному делу, возбужденному по статье 208 УК КР «вымогательство» ведется расследование. Двое работники информационного агенства в порядке ст.96 УПК КР водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек.