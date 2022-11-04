Депутат отчитал Минфин за невыполненные обещания

По его словам, он может поднять стенограмму в доказательство.
Госстрой обещал, что три школы в селе Уч-Терек Токтогульского района будут отремонтированы, но ни одного кирпича не было заложено. Об этом на заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан» и группы депутатов «Мекенчил» сообщил нардеп Кундузбек Сулайманов.
По его словам, он может поднять стенограмму в доказательство.
«Госстрой обещал, что в этих школах будет проведен капремонт, их сдадут к 1 сентября. Но ни одного кирпича не было заложено. Почему так? Вы опозорились сами и из-за вас я остался пустословом», — сказал он.
Министр финансов Алмаз Бакетаев ответил, что в списке нет этих школ.
Кундузбек Сулайманов заявил, что знает это, но не понимает, почему нельзя было сразу объяснить, что финансирования не будет.
«Почему вы сразу не сказали о том, что в перечне нет этих школ? Почему вы, как министр финансов, не сказали ему, чтобы не врал? Я зимой туда ездил, там не то что дети, я замерз стоя в куртке. Мне стыдно, не то что вам», — возмутился депутат.
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