Сотрудники Минсельхоза бьют тревогу: В Кировском водохранилище мало воды

Сотрудники Службы водных ресурсов Министерства сельского хозяйства КР бьют тревогу.

На Кировском водохранилище до сих пор не начали водосбор, хотя обычно его начинают 1 октября, а уже ноябрь. В этой связи фермерам Казахстана и Кыргызстана, орошающим поля в этом районе, на сезон 2023 года может элементарно просто не хватить воды. А самое главное, Кыргызстан не сможет выполнить свои обязательства перед Казахстаном по поставке определенного объема воды.

Сотрудники Службы водных ресурсов Министерства сельского хозяйства КР бьют тревогу. Чтобы спасти ситуацию необходимо в экстренном порядке бросить все силы на завершение ремонта и начать водосбор, иначе ситуация может весной привести к конфликту.

Специалисты просят напомнить, что это водохранилище трансграничное и основное его предназначение, помимо строительства ГЭС, - ирригационное. Нет полива - нет урожая, ни у нас, ни у наших соседей. Специалисты говорят, что сейчас вода должна наполнять водохранилище, иначе ее не хватит к поливному сезону.

Начальник отдела водопользования Кировского водохранилища Улан Чотонов рассказал, что на сегодня объем воды в бассейне водохранилища составляет 15,4 млн куб метров и это, по его словам, очень мало При этом, идет общий сброс воды со скоростью 33 кубометра в секунду, из которых 0,2 м³/с приходится на Кыргызстан и 32,8 м³/с – на Казахстан. При благоприятных условиях Кировское водохранилище может накопить 55 млн кубометров воды и это его проектная мощность. Однако сегодня уровень воды в нем ближе к "мертвому". По словам Улана Чотонова, "мертвым" объемом называют объем воды в 10 млн кубометров.

Главный инженер Кировского водохранилища Байсуубек Дыйканов рассказал, что нынешний сброс воды обусловлен ремонтом и строительством Кировской ГЭС "Бала -Саруу".

"Сброс воды из Кировского водохранилища, согласованный обеими сторонами – КР и РК и связан с тем, что в настоящее время на Кировском водохранилище проводятся ремонтные работы, начавшиеся в середине сентября текущего года. Так что этот сброс можно назвать "вынужденным сбросом". Во-первых, идет замена конусных затворов, а также началось строительство на нижнем бьефе Кировского водохранилища ГЭС "Бала-Саруу".

Считается, что данная ГЭС позволит максимально эффективно использовать гидроэнергетические ресурсы Кировского водохранилища в Таласской области, которые с момента его сдачи в эксплуатацию и до настоящего времени не были задействованы", - сказал он.

Начальник Управления Кировского водохранилища Шыгай Момуналиев добавил, что на 99 процентов водохранилище наполняют воды реки Талас и ее крупнейшего притока - реки Урмарал.

"Оставшийся 1 процент делят между собой речки Кара-Буура и Кара-Суу. Из этого водохранилища поливают посевные площади и кыргызстанцы, и казахстанцы. В Кыргызстане – это Манасский район Таласской области, где поливаются водой из Кировского водохранилища порядка 17 тысяч гектаров. На этих землях произрастают в основном многолетние травы, зерновые колосовые и фасоль. Также относительно небольшая площадь занята под овощные культуры", - сказал он.

Соседи же поливают три района Джамбульской области, где на 60-ти тысячах гектаров произрастают зерновые колосовые, кормовые травы, сахарная свекла и овощи. К слову, недалеко от контрольно-пропускного пункта "Чон-Капка – автодорожный" в Казахстане расположен сахарный завод. По этой причине фермеры соседней страны заинтересованы в большом объеме поливной воды, так как сахарная свекла - культура влаголюбивая.

Последние годы казахстанцы наращивают объемы овощей: томатов, перца болгарского и других для экспорта на рынки стран ЕАЭС. Так что основные пользователи воды Кировского водохранилища – казахстанцы. При этом, в ремонтных работах также задействованы техника и специалисты Джамбульского филиала "КазВодХоза". То есть основные капремонты на водохранилище выполняет казахстанская сторона.

Сотрудники переживают

Работу всего механизма Кировского водохранилища обеспечивают сегодня более 60 человек и все они беспокоятся, что из-за затянвшихся ремонтных работ воду не удастся накопить.

"Если бы не было сброса по сей день, то уже воды в Кировском водохранилище было бы как минимум на 100 кубометров больше. Вместо 15-ти было бы 115 кубометров. Считайте, мы эту воду просто потеряли и сброс продолжается. Строители обещали вначале закончить работы до 15 ноября, но теперь идут разговоры про 1 декабря. Надо бы им ускориться, чтобы мы поскорее установили на водохранилище режим накопления. Обычно накопление воды в "Кировке" начинается уже с 1 октября и казахстанцы крайне заинтересованы в том, чтобы на следующий вегетационный сезон им хватило поливной воды", - говорят сотрудники.

Справочно: Кировское водохранилище или в простонародье "Кировка" создано с целью орошения плодородных земель Таласской долины. Водохранилище находится в западной части Таласской области КР на месте бывшего села Кировское, жителей которого переселили в соседний район. Вот в честь этого села и получило название водохранилище.

Его строительство длилось 10 лет, с 1965 по 1975 годы. Наибольшая глубина водного резервуара составляет семь метров, площадь - 20 квадратных километров.





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