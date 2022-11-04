Европа перенесет в Казахстан и Узбекистан 300 предприятий

Как заявляют в Казахстане 50 уже "получили прописку".

Появилась информация о том, что ЕС рассматривает Центральную Азию как ближайшего будущего партнера в плане переноса своих индустриальных предприятий и логистики. Так Европа, прежде всего Германия планируют релоцировать в Казахстан и Таджикистан 300 предприятий, появились запросы о размещении европейских предприятий и в Кыргызстане. Как заявляют в Казахстане 50 уже "получили прописку".

Как считают эксперты, происходит перекройка логистических цепочек из-за блокады, санкций, изменений мировых трендов на перенос экономики в Азию.

Основное внимание приковано не только к китайской программе "Один пояс – один путь", но и к программе "Север–Юг" – транскаспийские маршруты. Это один из маршрутов будущего, на который обращает внимание Евросоюз", об этом рассказал "Независимой газете" политолог, директор региональных программ Каспийского института стратегических исследований Юрий Солозобов.

Эксперт обратил внимание, что Анналена Бербок приехала не одна, а с большой делегацией бизнесменов и специалистов в сфере энергетики и инфраструктуры. Взаимодействие с Казахстаном будет проходить по схеме "сырье в обмен на технологии".

"Первоочередной темой переговоров в Астане были вопросы поставок редкоземельных металлов, крайне необходимых для новой технологической экономики Германии и ЕС в целом. Сейчас основной поставщик – это Китай. Зависимость от Китая стала критически опасной для Евросоюза. Альтернативой станет Казахстан. Но для разработки казахстанских недр нужна высокотехнологичная структура и технологии. Предоставить все необходимое готова Германия", – отметил Солозобов.

По мнению политолога, Евросоюз рассматривает и Казахстан, и Узбекистан, который 1 ноября посетила Бербок как потенциальные площадки для своего производства, в том числе товаров народного потребления. "Сегодня идет процесс релокации европейских производственных предприятий, прежде всего немецких, на территорию Казахстана и Узбекистана. Готовятся к переносу более 300 предприятий. Как на днях сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, 50 из них уже получили новую прописку. Для переноса бизнеса также будут рассматриваться площадки и в Узбекистане", – считает Солозобов.

Плюсы, по его словам, прежде всего в дешевой рабочей силе, наличии местного сырья, включая нефтегазохимию, удобрения, металлы. И наконец, в близости потребительских рынков. "Есть соглашения о свободной торговле в рамках Евразийского экономического союза, а также в рамках зоны свободной торговли СНГ. Казахстан и Узбекистан смогут поставлять продукцию параллельного импорта, непосредственно произведенного на своих территориях. И поставлять ее не только на российский рынок, но и на растущие рынки Центральной Азии и соседних стран – Ирана, Ирака, Афганистана и других. 350–400 млн человек – это существенный рынок для будущей экспансии Евросоюза", – подчеркнул Юрий Солозобов.

Он также рассказал, что еще несколько лет назад совместно с казахстанским аналитиком Маратом Шибутовым провел исследование по вопросам демографии и экономики среди стран СНГ. При этом было обращено внимание на то, что на постсоветском пространстве только две страны являются критически важными и значимыми – это Азербайджан и Узбекистан. У них растущая демография, растущая экономика, есть программы будущей индустриализации. Эти страны перспективны как для переноса туда предприятий экономического развития, так и в качестве рынка потенциальной рабочей силы. Не случайно Германия собирается заключить соглашение в сфере рынка труда с Узбекистаном. Гражданам этой страны не придется ездить на заработки в Россию, они смогут трудоустроиться на родине. "Это повод для России, чтобы начинать более эффективно работать на центральноазиатском направлении", – заключил политолог. Это же касается и инфраструктурных проектов. Германские компании готовы предоставить свои технологические и менеджерские команды для управления казахскими и узбекскими предприятиями. Процесс уже идет.

На итоговой пресс-конференции в Астане Анналена Бербок сообщила, что принято совместное решение об открытии в казахстанской столице офиса "водородной дипломатии". "С помощью "зеленого" водорода мы хотим снизить выбросы в сфере промышленности и транспорта до нуля. И одновременно защитить благосостояние и развитие для людей в наших странах", – сказала Анналена Бербок журналистам





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