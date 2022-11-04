Депутат предлагает обязать кабмин отчитываться за чрезвычайную помощь доноров

Он считает, что документ нуждается в оптимизации и совершенствовании.



Депутат парламента Нуржигит Кадырбеков инициирует поправки в Закон «О международной чрезвычайной помощи». Он считает, что документ нуждается в оптимизации и совершенствовании.

По его словам, необходимо обязать кабинет министров отчитываться в течение шести месяцев после завершения периода оказания международной чрезвычайной помощи в ликвидации ЧС и проведении первичных восстановительных работ. Отчеты должны публиковаться на официальном сайте кабмина.

Лидер парламентской фракции «Ыйман нуру» также предложил создать одну централизованную постоянно действующую группу содействия по оказанию международной чрезвычайной помощи по принципу «одного окна» на республиканском уровне.

Он считает, что порядок использования международных денежных пожертвований и иной гуманитарной помощи в адрес госорганов и органов и МСУ также должен определять кабмин. Роль координатора отводится МЧС.



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