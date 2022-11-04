Школьники могут пожаловаться на водителей маршруток в патрульную милицию

Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ.

Ученики бишкекских школ могут пожаловаться на водителей общественного транспорта за грубое отношение и отказ их везти в управление Патрульной службы милиции города. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ.

«Школьники могут обратиться к патрульным, которые каждый день с 7.00 до 8.00 и с 17.00 до 19.00 обеспечивают безопасность близ учебных заведений», — говорится в сообщении.

Также дети и их родители могут отправлять фото и видео с номером маршрутки на WhatsApp по телефону 0509102122.



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